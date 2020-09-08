В ЕС не связывают отравление Навального с остановкой строительства "Северного потока-2", - Меркель

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального в Европейском союзе не связывают с прекращением строительства газопровода "Северный поток-2". Соответствующее заявление она сделала на заседании фракции ХДС / ХСС в Бундестаге.

Об этом сообщает DW.

В то же время, Меркель отметила, что ответ на отравление Навального должен быть предоставлен ​​на европейском уровне.

Руководительница немецкого правительства напомнила также, что реакция на отравление Сергея Скрипаля была ответом большинства стран Европы совместно с США.

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Меркель готова связать "Северный поток-2" с ответом России на отравление оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не исключила введения санкций против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Как известно, Навального отравили ядом класса "Новичок". Международное сообщество считает, что к нападению мог быть причастен Кремль, а некоторые политические силы в Германии выступили за введение санкций против "Северного потока-2".