ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В ЄС не пов'язують отруєння Навального із зупинкою будівництва "Північного потоку-2", - Меркель

Берлін, Вівторок 08 вересня 2020 22:53
В ЄС не пов'язують отруєння Навального із зупинкою будівництва "Північного потоку-2", - Меркель
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального в Європейському союзі не пов'язують з припиненням будівництва газопроводу "Північний потік-2". Відповідну заяву вона зробила на засіданні фракції ХДС/ХСС в Бундестазі.

Про це повідомляє DW.

Водночас, Меркель зазначила, що відповідь на отруєння Навального має бути надана на європейському рівні.

Очільниця німецького уряду нагадала також, що реакція на отруєння Сергія Скрипаля була відповіддю більшості країн Європи спільно зі США.

Раніше речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявляв, що Меркель готова зв'язати "Північний потік-2" з відповіддю Росії на отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Крім того, міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер не виключила введення санкцій проти "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

Як відомо, Навального отруїли отрутою класу "Новачок". Міжнародне співтовариство вважає, що до нападу міг бути причетний Кремль, а деякі політичні сили в Німеччині виступили за введення санкцій проти "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Ангела МеркельСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся