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У ЄС сумніваються у європейському курсі Грузії після поновлення авіарейсів з Росією

Фото: Петер Стано, спікер Євросоюзу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рішення Тбілісі відновити прямі авіарейси з Росії викликає сумніви у європейському курсі Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Євросоюзу Петера Стано у Twitter.

"Ми шкодуємо про рішення Грузії відновити польоти до Росії та у зворотному напрямку після рішення Росії скасувати заборону на перельоти минулого тижня. Через злочинну агресивну війну Росії проти України Європейський Союз та низка інших країн ввели санкції проти російського авіаційного сектору. Ми і наші партнери не дозволяємо польоти з Росії та над нею", - зазначив Стано.

При цьому він наголосив, що таке рішення Тбілісі суперечить угоді про асоціацію Грузія - ЄС, згідно з якою країна має підтримувати зовнішню політику Євросоюзу. Тому, за словами Стано, зараз у ЄС виникають сумніви щодо європейського курсу Грузії.

Він також нагадав про попередження Всесвітньої організації цивільної авіації ООН, яка висловила стурбованість щодо безпеки російських літаків та російського авіаційного сектора в цілому.

Нагадаємо, вчора, 15 травня, Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. До цього авіасполучення між країнами було закрито з 2019 року.

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