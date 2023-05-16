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В ЕС сомневаются в европейском курсе Грузии после возобновления авиарейсов с Россией

Фото: Петер Стано, спикер Евросоюза (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Решение Тбилиси возобновить прямые авиарейсы из России вызывает сомнения в европейском курсе Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Евросоюза Петера Стано в Twitter.

"Мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в Россию и в обратном направлении после решения России отменить запрет на перелеты на прошлой неделе. Из-за преступной агрессивной войны России против Украины Европейский Союз и ряд других стран ввели санкции против российского авиационного сектора. Мы и наши партнеры не разрешаем полеты из России и над ней", - отметил Стано.

При этом он подчеркнул, что такое решение Тбилиси противоречит соглашению об ассоциации Грузия - ЕС, согласно которому страна должна поддерживать внешнюю политику Евросоюза. Поэтому, по словам Стано, сейчас в ЕС зарождаются сомнения насчет европейского курса Грузии.

Он также напомнил о предупреждениях Всемирной организации гражданской авиации ООН, которая выразила обеспокоенность по безопасности российских самолетов и российского авиационного сектора в целом.

Напомним, вчера, 15 мая, Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. До этого авиасообщение между странами было закрыто с 2019 года.

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