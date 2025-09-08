У ЄС стверджують, що Росія ставить під загрозу ядерну безпеку та роботу МАГАТЕ

У Європейському Союзі вважають, що дії Росії в Україні становлять серйозну загрозу ядерній безпеці та моніторинговій роботі місій МАГАТЕ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву делегації ЄС на Раді керуючих МАГАТЕ з питань ядерної безпеки.
"ЄС та його держави-члени залишаються глибоко стурбованими ризиками для ядерної безпеки, спричиненими незаконною військовою агресією Росії, захопленням нею Запорізької атомної електростанції та інтенсивними воєнними діями поблизу українських атомних електростанцій", - йдеться у заяві.
У ЄС наголошують, що Росія своїми діями "ставить під серйозну загрозу ядерну безпеку, ротаційну та моніторингову роботу МАГАТЕ".
Зазначається, що ЄС продовжує підтримувати ключові місії МАГАТЕ в Україні та наголошує на важливості дотримання семи невід'ємних стовпів Генерального директора агентства щодо забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту.
"Ми закликаємо Секретаріат надати оновлену інформацію про роботу з розгляду проблем, пов'язаних з ядерною безпекою під час збройних конфліктів", - заявили в делегації.
Там нагадали, що це вимагалося в резолюції щодо ядерної безпеки, прийнятій Генеральною конференцією МАГАТЕ минулого року.
Делегація Євросоюзу зазначила, що питання ядерної безпеки в Україні розглядатиметься більш детально.
Повідомляється, що до заяви приєдналися Україна, Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Ісландія, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Молдова.
Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку атомну електростанцію у березні 2022 року. Відтоді найбільша в Україні та Європі АЕС перебуває під контролем окупантів.
Росія перетворила станцію та прилеглу територію на військову базу, розмістивши там техніку й особовий склад. Це створює ризик провокацій і підвищує небезпеку ядерного інциденту.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло про критичну ситуацію та необхідність забезпечення безпеки персоналу і ядерних матеріалів.
А 31 серпня стало відомо, що фахівці МАГАТЕ не можуть потрапити до новозбудованої дамби на каналі одного зі ставків-охолоджувачів Запорізької АЕС. Російські загарбники не пропускають експертів.