ЕС стоит на пороге исторического решения по Украине, - фон дер Ляйен

Европейский союз на сегодня стоит на пороге исторического решения, предоставлять ли Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"Я надеюсь, что через 20 лет, когда мы оглянемся назад, мы сможем сказать, что поступили правильно", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на обратном пути в Польшу после визита в Киев.

Отметим, накануне она в Киеве встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить оставшиеся спорные моменты в заявке на членство. В конце следующей недели Еврокомиссия должна опубликовать свою рекомендацию о том, следует ли Украине предоставить статус кандидата в члены ЕС.

По ее словам, главная задача - выйти на саммит ЕС в июне с единой позицией, которая отражает масштабы исторического решения по Украине.