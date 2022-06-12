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ЕС стоит на пороге исторического решения по Украине, - фон дер Ляйен

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз на сегодня стоит на пороге исторического решения, предоставлять ли Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Я надеюсь, что через 20 лет, когда мы оглянемся назад, мы сможем сказать, что поступили правильно", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на обратном пути в Польшу после визита в Киев.

Отметим, накануне она в Киеве встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить оставшиеся спорные моменты в заявке на членство. В конце следующей недели Еврокомиссия должна опубликовать свою рекомендацию о том, следует ли Украине предоставить статус кандидата в члены ЕС.

По ее словам, главная задача - выйти на саммит ЕС в июне с единой позицией, которая отражает масштабы исторического решения по Украине.

Напомним, ранее она заявляла, что Еврокомиссия готова завершить оценку украинской заявки на вступление в Евросоюз.

Президент Владимир Зеленский считает, что ответ покажет, есть ли будущее у европейского проекта.

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