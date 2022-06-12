RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС стоїть на порозі історичного рішення щодо України, - фон дер Ляєн

Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (flickr com european_parliament)
Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз на сьогодні стоїть на порозі історичного рішення, чи надавати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Я сподіваюся, що через 20 років, коли ми озирнемося назад, ми зможемо сказати, що вчинили правильно", - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зворотному шляху до Польщі після візиту до Києва.

Відзначимо, напередодні вона в Києві зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити спірні моменти в заявці на членство. Наприкінці наступного тижня Єврокомісія має опублікувати свою рекомендацію про те, чи слід Україні надати статус кандидата в члени ЄС.

За її словами, головне завдання - вийти на саміт ЄС у червні з єдиною позицією, яка відображає масштаби історичного рішення по Україні.

Нагадаємо, раніше вона заявляла, що Єврокомісія готова завершити оцінку української заявки на вступ до Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що відповідь покаже, чи є майбутнє у європейського проекту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕврокомиссияВступ в ЄС