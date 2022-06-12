ЄС стоїть на порозі історичного рішення щодо України, - фон дер Ляєн

Європейський союз на сьогодні стоїть на порозі історичного рішення, чи надавати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"Я сподіваюся, що через 20 років, коли ми озирнемося назад, ми зможемо сказати, що вчинили правильно", - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зворотному шляху до Польщі після візиту до Києва.

Відзначимо, напередодні вона в Києві зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити спірні моменти в заявці на членство. Наприкінці наступного тижня Єврокомісія має опублікувати свою рекомендацію про те, чи слід Україні надати статус кандидата в члени ЄС.

За її словами, головне завдання - вийти на саміт ЄС у червні з єдиною позицією, яка відображає масштаби історичного рішення по Україні.