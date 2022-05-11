ЕС не может стать посредником в переговорах между Украиной и РФ, - Боррель
Европейский союз не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он уточнил, что только Украина, Россия и посредник должны определять исход переговоров.
"Не мы. Россияне этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника", - отметил Боррель,
При этом он добавил, что Китай также не подходит, поскольку он склоняется в сторону России.
По его словам, "Турция проводит очень хорошую работу там. У нее хорошие отношения с обеими сторонами"
"Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций", - подытожил Боррель.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раннее сообщил, что переговорный процесс между Украиной и Россией замедлился из-за исчерпывающих материалов о зверствах российских военных под Киевом.
Также этому поспособствовало желание российской стороны проводить активные боевые действия на востоке нашей страны.
До этого президент Владимир Зеленский заявил, что любые псевдореферендумы на оккупированных территориях осложнят переговоры Украины и России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости возобновить переговоры между Украиной и Россией. По его мнению, процесс должен стать конкретнее и быстрее.