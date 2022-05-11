ЄС не може стати посередником у переговорах між Україною і РФ, - Боррель

Європейський союз не може стати посередником у переговорах між Росією та Україною. Таку думку висловив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Він уточнив, що тільки Україна, Росія і посередник мають визначати результат переговорів.

"Не ми. Росіяни цього не приймуть, як і ми не приймемо Росію як посередника", - зазначив Боррель,

При цьому він додав, що Китай також не підходить, оскільки він схиляється в бік Росії.

За його словами, "Туреччина проводить дуже хорошу роботу там. У неї хороші відносини з обома сторонами"

"Найкраще, звичайно, була б Організація Об'єднаних Націй", - підсумував Боррель.