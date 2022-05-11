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ЄС не може стати посередником у переговорах між Україною і РФ, - Боррель

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Брюссель, Середа 11 травня 2022 03:47
ЄС не може стати посередником у переговорах між Україною і РФ, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Європейський союз не може стати посередником у переговорах між Росією та Україною. Таку думку висловив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він уточнив, що тільки Україна, Росія і посередник мають визначати результат переговорів.

"Не ми. Росіяни цього не приймуть, як і ми не приймемо Росію як посередника", - зазначив Боррель,

При цьому він додав, що Китай також не підходить, оскільки він схиляється в бік Росії.

За його словами, "Туреччина проводить дуже хорошу роботу там. У неї хороші відносини з обома сторонами"

"Найкраще, звичайно, була б Організація Об'єднаних Націй", - підсумував Боррель.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше повідомив, що переговорний процес між Україною і Росією сповільнився через вичерпні матеріали про звірства російських військових під Києвом.

Також цьому посприяло бажання російської сторони проводити активні бойові дії на сході нашої країни.

До цього президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які псевдореферендуми на окупованих територіях ускладнять переговори України і Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність відновити переговори між Україною та Росією. На його думку, процес має стати конкретнішим і швидшим.

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