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У ЄС стартувала тренувальна місія для ЗСУ

Фото: в ЄС стартувала тренувальна місія для ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У вівторок, 15 листопада, у Євросоюзі запустили тренувальну місію для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

"Метою місії, офіційно створеної 17 жовтня, є підвищення військового потенціалу Збройних сил України, щоб вони могли захищати територіальну цілісність та суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також захищати громадянське населення", - зазначають у ЄС.

Як відомо, у рамках місії планується підготувати 15 тисяч українських бійців. Тренування відбуватимуться у кількох країнах ЄС.

Нагадаємо, що ЄС офіційно запустив тренувальну місію для українських військових. Місія розрахована на два роки, на ці цілі має бути виділено 106,7 млн. євро. Навчання українських військовослужбовців планується проводити у Польщі та Німеччині.

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