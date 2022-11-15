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В ЕС стартовала тренировочная миссия для ВСУ

Фото: в ЕС стартовала тренировочная миссия для ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Во вторник, 15 ноября, в Евросоюзе запустили тренировочную миссию для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

"Целью миссии, официально созданной 17 октября, является повышение военного потенциала Вооруженных сил Украины, чтобы они могли защищать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, а также защищать гражданское население", - отмечают в ЕС.

Как известно, в рамках миссии планируется подготовить 15 тысяч украинских бойцов. Тренировки будут проходить в нескольких странах ЕС.

Напомним, что ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных. Миссия рассчитана на два года, на эти цели должно быть выделено 106,7 млн евро. Учения украинских военнослужащих планируется проводить в Польше и Германии.

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