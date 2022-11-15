В ЕС стартовала тренировочная миссия для ВСУ

"Целью миссии, официально созданной 17 октября, является повышение военного потенциала Вооруженных сил Украины, чтобы они могли защищать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, а также защищать гражданское население", - отмечают в ЕС.

Как известно, в рамках миссии планируется подготовить 15 тысяч украинских бойцов. Тренировки будут проходить в нескольких странах ЕС.