ЕС и США поддержат реформы в Украине

Соединенные Штаты и Европейский союз заявили о готовности поддержать реформы в Украине. Также они продолжат поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в заявлении Европейского совета , распространенном по итогам саммита ЕС-США.

Напомним, на саммите ЕС-США также было договорено создать между Брюсселем и Вашингтоном диалог высокого уровня в отношении России.

Кроме того, США и ЕС договорились ускорить вакцинацию от коронавируса в мире.

Добавим, что накануне саммит НАТО призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе.

Ранее сообщалось, что по итогам этого саммита Российскую Федерацию обвинили в использовании агрессивной и безответственной ядерной риторики.