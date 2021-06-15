ЕС и США поддержат реформы в Украине

Соединенные Штаты и Европейский союз заявили о готовности поддержать реформы в Украине. Также они продолжат поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
Об этом говорится в заявлении Европейского совета, распространенном по итогам саммита ЕС-США.
"ЕС и США
Напомним, на саммите ЕС-США также было договорено создать между Брюсселем и Вашингтоном диалог высокого уровня в отношении России.
Кроме того, США и ЕС договорились ускорить вакцинацию от коронавируса в мире.
Добавим, что накануне саммит НАТО призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе.
Ранее сообщалось, что по итогам этого саммита Российскую Федерацию обвинили в использовании агрессивной и безответственной ядерной риторики.