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Единый подход: США и ЕС создадут диалог высокого уровня в отношении России

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Брюссель, Вторник 15 июня 2021 18:58
Единый подход: США и ЕС создадут диалог высокого уровня в отношении России Фото: президент США Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На саммите США и Евросоюза стороны договорились создать диалог высокого уровня в отношении России. Вашингтон и Брюссель будут иметь единый подход к российскому вопросу.

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС - США.

"Мы остаемся едины в принципиальном подходе в отношении России и готовы дать решительный ответ на негативное поведение и вредоносную деятельность… Для координации нашей политики и действий мы планируем установить диалог высокого уровня между ЕС и США по России", - говорится в заявлении.

Также Вашингтон и Брюссель осудили действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии. Кроме того, Москву призывают обеспечить безопасную работу иностранных дипломатических представительств.

"Мы призываем Россию прекратить непрерывные репрессии против гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ и освободить всех политических заключенных", - говорится в документе.

При этом США и ЕС сохраняют с Россией каналы связи для сотрудничества в областях, представляющих общий интерес.

Напомним, накануне саммит НАТО призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе.

Кроме того, по итогам этого саммита РФ обвинили в использовании агрессивной и безответственной ядерной риторики.

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