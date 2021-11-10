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ЕС и США планируют ввести санкции против авиакомпаний, перевозящих мигрантов в Беларусь

Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз и США будут сотрудничать в отношении наложения санкций на авиакомпании третьих стран, помогающих нелегальным мигрантам добраться в Беларусь. ЕС также планирует на следующей неделе расширить ограничительные меры в отношении Минска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президент Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы рассматриваем возможность введения санкций против авиакомпаний третьих стран, которые помогают мигрантам добраться через Минск и к границе Беларуси и ЕС", - сказала она по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС и США расширят санкции в отношении Беларуси за организацию миграционного кризиса на европейской границе. По ее словам, Брюссель планирует ввести ограничения в отношении белорусских физических и юридических лиц на следующей неделе, а Вашингтон - в начале декабря.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 10 ноября послы Евросоюза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси.

Отметим, в новый пакет санкций ЕС могут попасть белорусские чиновники, причастные к организации канала нелегальной миграции через Беларусь в Европу.

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ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиМиграционный кризис