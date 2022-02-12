ЕС и США исключили SWIFT из санкционного списка против России, - Reuters

США и Европа завершают работу над обширным пакетом санкций против РФ а случай вторжения в Украину. Санкции нацелены на крупные российские банки, но не включают запрет России на доступ к финансовой системе SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили изданию, что полный запрет России на участие в системе финансовых транзакций SWIFT не рассматривался активно после того, как европейские страны выступили против.

По словам одного из источников, санкции против крупных российских банков по-прежнему окажут значительное влияние на российский финансовый сектор и экономику.

"Цель состоит в том, чтобы разработать санкции, которые действительно ударили бы по русским, но при этом следить за побочным ущербом для тех, кто их вводит, признавая, что санкции явно сильнее ударят по Европе", - сказал один из источников.

По словам американских и европейских официальных лиц, США и европейские союзники сосредоточили внимание на санкциях, которые будут введены в случае физического вторжения России в Украину. Им потребуется дальнейшая координация любых ответных мер на санкции, за исключением полномасштабного военного вторжения, такого как крупная кибератака.

Санкции, о которых идет речь, включают контроль за экспортом компонентов, производимых Россией для технологического и оружейного секторов, а также санкции против конкретных российских олигархов.