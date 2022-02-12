ЕС и США исключили SWIFT из санкционного списка против России, - Reuters
США и Европа завершают работу над обширным пакетом санкций против РФ а случай вторжения в Украину. Санкции нацелены на крупные российские банки, но не включают запрет России на доступ к финансовой системе SWIFT.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили изданию, что полный запрет России на участие в системе финансовых транзакций SWIFT не рассматривался активно после того, как европейские страны выступили против.
По словам одного из источников, санкции против крупных российских банков по-прежнему окажут значительное влияние на российский финансовый сектор и экономику.
"Цель состоит в том, чтобы разработать санкции, которые действительно ударили бы по русским, но при этом следить за побочным ущербом для тех, кто их вводит, признавая, что санкции явно сильнее ударят по Европе", - сказал один из источников.
По словам американских и европейских официальных лиц, США и европейские союзники сосредоточили внимание на санкциях, которые будут введены в случае физического вторжения России в Украину. Им потребуется дальнейшая координация любых ответных мер на санкции, за исключением полномасштабного военного вторжения, такого как крупная кибератака.
Санкции, о которых идет речь, включают контроль за экспортом компонентов, производимых Россией для технологического и оружейного секторов, а также санкции против конкретных российских олигархов.
Один из американских чиновников заявил, что в число российских банков, на которые распространяются санкции, могут входить поддерживаемые государством ВТБ и Сбербанк.
Напомним, что европейские страны выступили против отключения России от SWIFT. Противником выступила Германия.
Ранее сообщалось, что МВФ готов поддержать страны, которые пострадают от отключения России от SWIFT. Странам предоставят кредиты на большие суммы.