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ЄС і США виключили SWIFT з санкційного списку проти Росії, - Reuters

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США, Субота 12 лютого 2022 03:00
ЄС і США виключили SWIFT з санкційного списку проти Росії, - Reuters Фото: SWIFT виключили з санкційного списку проти РФ (УНІАН)
Автор: Наталья Скороход

США і Європа завершують роботу над великим пакетом санкцій проти РФ на випадок вторгнення в Україну. Санкції націлені на великі російські банки, але не включають заборону Росії на доступ до фінансової системи SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Три джерела, знайомі з ходом переговорів, повідомили виданню, що повна заборона Росії на участь в системі фінансових транзакцій SWIFT не розглядалася активно після того, як європейські країни виступили проти.

За словами одного з джерел, санкції проти великих російських банків як і раніше матимуть значний вплив на російський фінансовий сектор і економіку.

"Мета полягає в тому, щоб розробити санкції, які дійсно вдарили б по росіян, але при цьому стежити за побічним збитком для тих, хто їх вводить, визнаючи, що санкції явно сильніше вдарять по Європі", - сказало одне з джерел.

За словами американських і європейських офіційних осіб, США і європейські союзники зосередили увагу на санкціях, які будуть введені в разі фізичного вторгнення Росії в Україну. Їм буде потрібно подальша координація будь-яких заходів у відповідь на санкції, за винятком повномасштабного військового вторгнення, такого як велика кібератака.

Санкції, про які йде мова, включають контроль за експортом компонентів, вироблених Росією для технологічного і збройового секторів, а також санкції проти конкретних російських олігархів.

Один з американських чиновників заявив, що в число російських банків, на які поширюються санкції, можуть входити підтримувані державою ВТБ і Сбербанк.

Нагадаємо, що європейські країни виступили проти відключення Росії від SWIFT. Противником виступила Німеччина.

Раніше повідомлялося, що МВФ готовий підтримати країни, які постраждають від відключення Росії від SWIFT. Країнам нададуть кредити на великі суми.

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