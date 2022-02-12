ЄС і США виключили SWIFT з санкційного списку проти Росії, - Reuters

США і Європа завершують роботу над великим пакетом санкцій проти РФ на випадок вторгнення в Україну. Санкції націлені на великі російські банки, але не включають заборону Росії на доступ до фінансової системи SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Три джерела, знайомі з ходом переговорів, повідомили виданню, що повна заборона Росії на участь в системі фінансових транзакцій SWIFT не розглядалася активно після того, як європейські країни виступили проти.

За словами одного з джерел, санкції проти великих російських банків як і раніше матимуть значний вплив на російський фінансовий сектор і економіку.

"Мета полягає в тому, щоб розробити санкції, які дійсно вдарили б по росіян, але при цьому стежити за побічним збитком для тих, хто їх вводить, визнаючи, що санкції явно сильніше вдарять по Європі", - сказало одне з джерел.

За словами американських і європейських офіційних осіб, США і європейські союзники зосередили увагу на санкціях, які будуть введені в разі фізичного вторгнення Росії в Україну. Їм буде потрібно подальша координація будь-яких заходів у відповідь на санкції, за винятком повномасштабного військового вторгнення, такого як велика кібератака.

Санкції, про які йде мова, включають контроль за експортом компонентів, вироблених Росією для технологічного і збройового секторів, а також санкції проти конкретних російських олігархів.