ЕС в среду согласует санкции против против ЧВК "Вагнера"

Уже в эту среду послы Европейского союза могут согласовать санкции против группы Вагнера.Также ограничения будут распространяться и на трех россиян, сотрудничавших с наемниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
В то же время ЕС впервые введет санкции в отношении Сирии, однако они будут касаться 2 граждан и 3 организации Российской Федерации.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Европейский союз заявил о намерении создать проект рамочной основы для возможных санкций в отношении ЧВК "Вагнера". В то же время ограничения будут действовать и против компаний, сотрудничающих с наемниками.