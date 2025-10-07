ua en ru
У ЄС спростили механізм призупинення безвізу для 61 країни, серед них Україна

Вівторок 07 жовтня 2025 17:15
Фото: Європарламент спростив механізм призупинення безвізу для 61 країни (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський парламент ухвалив законопроєкт, який полегшує процедуру призупинення або скасування безвізового режиму для країн, що порушують права людини, міжнародне гуманітарне право чи становлять загрозу безпеці ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Законопроєкт стосується 61 держави, зокрема й України, громадяни яких наразі можуть подорожувати до Шенгенської зони без віз на короткий термін - до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Раніше безвіз могли тимчасово призупинити лише через зростання кількості нелегальних мігрантів, злочинів і відмов у наданні притулку. Тепер список причин розширили.

Зокрема, ЄС зможе позбавляти безвізу країни, які:

  • порушують міжнародні права людини або гуманітарне право;
  • не виконують рішення міжнародних судів;
  • запускають програми "золотих паспортів";
  • для іноземних інвесторів;
  • використовують мігрантів у політичних цілях;
  • проводять політику, що суперечить правилам ЄС.

Також ЄС отримав право призупиняти безвіз окремо для урядовців, якщо вони причетні до порушень прав людини чи дій свого уряду, що загрожують безпеці.

Зазначається, що нові правила роблять механізм гнучкішим і дозволяють діяти швидше, якщо країна зловживає безвізом або не дотримується міжнародних стандартів.

Для набуття чинності документ ще має бути затверджений Радою ЄС.

Нова система в'їзду та виїзду в ЄС

Нагадаємо, у липні Європейський парламент остаточно затвердив запровадження нової системи в’їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС. Вона має запрацювати 12 жовтня та охопити всі країни Шенгенської зони протягом 180 днів.

Українці, які подорожують до Європи за безвізом, також підпадатимуть під дію нової системи. Збір біометричних даних, електронна реєстрація і відсутність штампів у паспорті - основні зміни, з якими вони можуть зіткнутись на кордоні українці.

