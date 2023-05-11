UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС не спостерігав значної контрабанди зброї з України під час війни, - єврокомісар

Фото: голова МВС України Ігор Клименко та єврокомісар Ілва Йоханссон (twitter.com/YlvaJohansson)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз не фіксував контрабанди зброї з України у значних обсягах з початку повномасштабної війни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

"Я маю сказати, що ми не бачили жодної промислової контрабанди вогнепальної зброї з України", - заявила вона під час свого візиту до Києва.

При цьому чиновниця зазначила, що було зафіксовано окремі випадки вивезення стрілецької зброї з України. В основному приватні особи намагалися вивезти зброю як трофеї або для особистого захисту.

"Така зброя, звісно, вилучається на кордоні прикордонниками", - додала Йоханссон.

Вона наголосила, що питання контрабанди зброї було однією з головних у списку тем, які обговорювалися на її зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком.

Нагадаємо, раніше в МЗС помітили антиукраїнську маніпуляцію у статті Financial Times щодо нібито стурбованості Молдови збільшенням контрабанди зброї з України.

Також ми писали, що у Фінляндії викрили фейк про нібито контрабанду української зброї до їхньої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяЕвросоюзКонтрабандаВійна Росії проти України