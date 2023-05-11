ЄС не спостерігав значної контрабанди зброї з України під час війни, - єврокомісар

"Я маю сказати, що ми не бачили жодної промислової контрабанди вогнепальної зброї з України", - заявила вона під час свого візиту до Києва.

При цьому чиновниця зазначила, що було зафіксовано окремі випадки вивезення стрілецької зброї з України. В основному приватні особи намагалися вивезти зброю як трофеї або для особистого захисту.

"Така зброя, звісно, вилучається на кордоні прикордонниками", - додала Йоханссон.

Вона наголосила, що питання контрабанди зброї було однією з головних у списку тем, які обговорювалися на її зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком.