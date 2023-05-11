ЄС не спостерігав значної контрабанди зброї з України під час війни, - єврокомісар

Євросоюз не фіксував контрабанди зброї з України у значних обсягах з початку повномасштабної війни.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.
"Я маю сказати, що ми не бачили жодної промислової контрабанди вогнепальної зброї з України", - заявила вона під час свого візиту до Києва.
При цьому чиновниця зазначила, що було зафіксовано окремі випадки вивезення стрілецької зброї з України. В основному приватні особи намагалися вивезти зброю як трофеї або для особистого захисту.
"Така зброя, звісно, вилучається на кордоні прикордонниками", - додала Йоханссон.
Вона наголосила, що питання контрабанди зброї було однією з головних у списку тем, які обговорювалися на її зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком.
Нагадаємо, раніше в МЗС помітили антиукраїнську маніпуляцію у статті Financial Times щодо нібито стурбованості Молдови збільшенням контрабанди зброї з України.
Також ми писали, що у Фінляндії викрили фейк про нібито контрабанду української зброї до їхньої країни.
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