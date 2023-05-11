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ЕС не наблюдал значительной контрабанды оружия из Украины во время войны, - еврокомиссар

Фото: глава МВД Украины Игорь Клименко и еврокомиссар Илва Йоханссон (twitter.com/YlvaJohansson)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз не фиксировал контрабанды оружия из Украины в значительных объемах с начала полномасштабной войны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Я должна сказать, что мы не видели никакой промышленной контрабанды огнестрельного оружия из Украины", - заявила она во время своего визита в Киев.

При этом чиновница отметила, что были зафиксированы отдельные случаи вывоза стрелкового оружия из Украины. В основном частные лица пытались вывезти оружие в качестве трофеев или для личной защиты.

"Такое оружие, конечно, изымается на границе пограничниками", - добавила Йоханссон.

Она отметила, что вопрос контрабанды оружия был одним из главных в списке тем, обсуждавшихся на ее встрече с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.

Напомним, ранее в МИД заметили антиукраинскую манипуляцию в статье Financial Times на предмет якобы обеспокоенности Молдовы увеличением контрабанды оружия из Украины.

Также мы писали, что в Финляндии разоблачили фейк о якобы контрабанде украинского оружия в их страну.

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