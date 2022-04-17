ЕС способен быстро сократить энергетическую зависимость от России, - премьер Италии

"Еврокомиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций. Россияне сами признают это, когда говорят, что не могут больше выплачивать по облигациям, поскольку большая часть их валютных резервов заморожена. Это означает, что они идут к банкротству", - заявил он.

Драги заявил, что Европа продолжает финансировать РФ покупая нефть и газ по цене, которая не имеет никакого отношения к исторической стоимости и затратам на производство.

"Введение лимита на цену российского газа, как предлагает Италия, - это способ усилить санкции и в то же время минимизировать затраты для тех, кто их вводит. Мы больше не хотим быть зависимыми от российского газа, потому что экономическая зависимость не должна превращаться в политическое рабство", - заявил премьер Италии.

По его словам, ЕС необходимо расширить источники энергии и найти новых поставщиков.

"Я только что был в Алжире, где компания Eni заключила соглашение о поставке 9 миллиардов кубометров дополнительного природного газа - примерно треть того, что мы импортируем из России. За ним последуют и другие страны. Диверсификация возможна и осуществима в относительно короткие сроки, более короткие, чем мы представляли себе всего месяц назад", - подчеркнул Драги.