ЄС здатен швидко скоротити енергетичну залежність від Росії, - прем'єр Італії

"Єврокомісія і всі союзники переконані в ефективності санкцій. Росіяни самі визнають це, коли говорять, що не можуть більше виплачувати за облігаціями, оскільки більша частина їх валютних резервів заморожена. Це означає, що вони йдуть до банкрутства", - заявив він.

Драгі заявив, що Європа продовжує фінансувати РФ купуючи нафту і газ за ціною, яка не має ніякого відношення до історичної вартості і витрат на виробництво.

"Введення ліміту на ціну російського газу, як пропонує Італія, - це спосіб посилити санкції і разом з тим мінімізувати витрати для тих, хто їх вводить. Ми більше не хочемо бути залежними від російського газу, тому що економічна залежність не повинна перетворюватися на політичне рабство", - заявив прем'єр Італії.

За його словами, ЄС необхідно розширити джерела енергії і знайти нових постачальників.

"Я тільки що був в Алжирі, де компанія Eni уклала угоду про постачання 9 мільярдів кубометрів додаткового природного газу - приблизно третина того, що ми імпортуємо з Росії. За ним підуть і інші країни. Диверсифікація можлива і здійсненна у відносно короткі терміни, більш короткі, ніж ми уявляли собі всього місяць тому", - підкреслив Драгі.