ЕС способен быстро сократить энергетическую зависимость от России, - премьер Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Европейский союз может сократить зависимость от импорта российских энергоресурсов намного раньше, чем предполагалось. По его словам, Италия уже предложила ЕС ограничить цену на газ.

"Еврокомиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций. Россияне сами признают это, когда говорят, что не могут больше выплачивать по облигациям, поскольку большая часть их валютных резервов заморожена. Это означает, что они идут к банкротству", - заявил он.

Драги заявил, что Европа продолжает финансировать РФ покупая нефть и газ по цене, которая не имеет никакого отношения к исторической стоимости и затратам на производство.

"Введение лимита на цену российского газа, как предлагает Италия, - это способ усилить санкции и в то же время минимизировать затраты для тех, кто их вводит. Мы больше не хотим быть зависимыми от российского газа, потому что экономическая зависимость не должна превращаться в политическое рабство", - заявил премьер Италии.

По его словам, ЕС необходимо расширить источники энергии и найти новых поставщиков.

"Я только что был в Алжире, где компания Eni заключила соглашение о поставке 9 миллиардов кубометров дополнительного природного газа - примерно треть того, что мы импортируем из России. За ним последуют и другие страны. Диверсификация возможна и осуществима в относительно короткие сроки, более короткие, чем мы представляли себе всего месяц назад", - подчеркнул Драги.