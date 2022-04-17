ЄС здатен швидко скоротити енергетичну залежність від Росії, - прем'єр Італії

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Європейський союз може скоротити залежність від імпорту російських енергоресурсів набагато раніше, ніж передбачалося. За його словами, Італія вже запропонувала ЄС обмежити ціну на газ.

"Єврокомісія і всі союзники переконані в ефективності санкцій. Росіяни самі визнають це, коли говорять, що не можуть більше виплачувати за облігаціями, оскільки більша частина їх валютних резервів заморожена. Це означає, що вони йдуть до банкрутства", - заявив він.

Драгі заявив, що Європа продовжує фінансувати РФ купуючи нафту і газ за ціною, яка не має ніякого відношення до історичної вартості і витрат на виробництво.

"Введення ліміту на ціну російського газу, як пропонує Італія, - це спосіб посилити санкції і разом з тим мінімізувати витрати для тих, хто їх вводить. Ми більше не хочемо бути залежними від російського газу, тому що економічна залежність не повинна перетворюватися на політичне рабство", - заявив прем'єр Італії.

За його словами, ЄС необхідно розширити джерела енергії і знайти нових постачальників.

"Я тільки що був в Алжирі, де компанія Eni уклала угоду про постачання 9 мільярдів кубометрів додаткового природного газу - приблизно третина того, що ми імпортуємо з Росії. За ним підуть і інші країни. Диверсифікація можлива і здійсненна у відносно короткі терміни, більш короткі, ніж ми уявляли собі всього місяць тому", - підкреслив Драгі.