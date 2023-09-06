ЄС не сподобався проект декларації G20 щодо України, представлений Індією

"Викладені зараз формулювання є недостатніми для G7, Європейського Союзу та наших членів", - заявив європейський чиновник.

Він розповів, що обговорення формулювань проекту було дуже складним. Варто зауважити, що даний проект має бути підписаний лідерами G20 у Нью-Делі.

"Чи буде це спільна заява, наразі сказати неможливо, оскільки переговори тривають", - наголосив він.

За його словами, складність полягає у відмові Росії та Китаю прийняти формулювання, використані під час торішнього саміту "двадцятки" на Балі. Тоді лідери країни виступили із заявою, в якій засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"З точки зору Європейського Союзу, навіть якщо цього року з цим формулюванням погодяться не всі країни, навіть якщо це буде 19 проти одного, це вже буде результатом", - сказав посадовець.

Він зауважив, що у випадку, якщо дійти згоди не вдасться, ЄС прийме так званий звіт головуючого, який не вимагає згоди всіх країн-членів, однак, за його словами, "це не буде добре".

"Я думаю, що для нас важливо - і ми маємо досить хорошу підтримку в цьому - щоб наш підхід базувався на Статуті ООН, який погодили і Росія, і Китай", - сказав чиновник.

Саміт G20 в Індії

Саміт в Нью-Делі відбудеться 9-10 вересня - там, серед іншого, мала відбутись зустріч Сі з Джо Байденом. Той заявив, що "розчарований" відмовою китайського колеги їхати на саміт.

Україна не увійшла до списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" країн. Організатори пояснили це тим, що такий формат нібито не створено для обговорення проблем безпеки.

Варто зазначити, що не буде там і російського диктатора Володимира Путіна, замість нього РФ представлятиме голова російського МЗС Сергій Лавров.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.