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ЕС не понравился проект декларации G20 по Украине, представленный Индией

Фото: ЕС не понравился проект декларации G20 по Украине, представленный Индией (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Европейском Союзе считают, что подготовленный Индией проект декларации по Украине должен быть доработан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Изложенные сейчас формулировки недостаточны для G7, Европейского Союза и наших членов", - заявил европейский чиновник.

Он рассказал, что обсуждение формулировок проекта было очень сложным. Следует отметить, что данный проект должен быть подписан лидерами G20 в Нью-Дели.

"Будет ли это совместное заявление, пока сказать невозможно, поскольку переговоры продолжаются", - подчеркнул он.

По его словам, сложность состоит в отказе России и Китая принять формулировки, использованные во время прошлогоднего саммита "двадцатки" на Бали. Тогда лидеры страны выступили с заявлением, в котором осудили полномасштабное вторжение России в Украину.

"С точки зрения Европейского Союза, даже если в этом году с этой формулировкой согласятся не все страны, даже если это будет 19 против друга, это будет результатом", - сказал чиновник.

Он отметил, что в случае, если прийти к согласию не удастся, ЕС примет так называемый отчет председательствующего, который не требует согласия всех стран-членов, однако, по его словам, "это не будет хорошо".

"Я думаю, что для нас важно – и мы имеем достаточно хорошую поддержку в этом – чтобы наш подход базировался на Уставе ООН, который согласовали и Россия, и Китай", – сказал чиновник.

Саммит G20 в Индии

Саммит в Нью-Дели состоится 9-10 сентября - там, среди прочего, должна была состояться встреча Си с Джо Байденом. Тот заявил, что "разочарован" отказом китайского коллеги ехать на саммит.

Украина не вошла в список приглашенных на саммит "Большой двадцатки" стран. Организаторы объяснили это тем, что такой формат якобы не создан для обсуждения проблем безопасности.

Следует отметить, что не будет там и российского диктатора Владимира Путина, вместо него РФ будет представлять глава российского МИДа Сергей Лавров.

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