ЕС создает новый проект для защиты избирательных прав украинцев

Проект продлится с января 2018 года до апреля 2021 года, его бюджет составляет 717 тыс. евро

За год до президентских и парламентских выборов в Украине Европейский союз начинает проект направлен защитить избирательные права граждан. Предусматривается реформирование законодательства о парламентских и местных выборах и создание сети общественных омбудсменов по всей Украине, сообщили РБК-Украина в пресс-службе ЕС.

"Свободные и честные выборы - основа демократической трансформации. Комплексная реформа избирательного законодательства является одной из ключевых реформ, которые Украина должна осуществить. Чрезвычайно важно, чтобы это было сделано до следующего избирательного цикла в стране. Улучшение защиты избирательных прав и интересов граждан Украины, в частности через сеть уполномоченных избирательных прав в регионах, поможет уменьшить пространство для политической коррупции и повысить доверие к избирательному процессу", - заявил глава Представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли.

Новый проект ЕС внедряет гражданская сеть ОПОРА совместно с Украинским католическим университетом и Европейским центром поддержки выборов.

Проект продлится с января 2018 года до апреля 2021 года, его бюджет составляет 717 тыс. евро, включая вклад ЕС в размере 628 ты. евро.

Как отметили в ОПОРЕ, лишь 15% открытых уголовных производств на местных выборах в 2015 году закончились судебными приговорами. Около 70-80% начатых уголовных производств не доходят до суда.

"Отсутствие санкций за нарушение избирательного законодательства является одним из ключевых вопросов в Украине. Необходимо осуществить избирательную реформу перед выборами 2019-2020 гг. Венецианская комиссия, миссии наблюдения и экспертные организации рекомендовали Украине пропорциональную избирательную систему с открытыми списками", - отмечает председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

В общем, новый проект поможет разработать изменения в избирательное законодательство, создать сеть общественных омбудсменов по защите избирательных прав, во всех регионах Украины будут осуществлять системный мониторинг и анализ уголовных дел из избирательных нарушений, работу судов и полиции.

Напомним, ранее в Верховной раде Украины сообщили, что обновление состав Центральной избирательной комиссии впрочем вопросу будет принято не позднее 1 июля.