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ЄС започатковує новий проект для захисту виборчих прав українців

НовиниПолітика    06.06.2018 - 13:40
Фото: Х'юг Мінгареллі (РБК-Україна)
Фото: Х'юг Мінгареллі (РБК-Україна)

Проект триватиме із січня 2018 року до квітня 2021 року, його бюджет становить 717 тис. євро

За рік до президентських і парламентських виборів в Україні Європейський союз започатковує проект спрямований захистити виборчі права громадян. Передбачається реформування законодавства про парламентські та місцеві вибори та створення мережі громадських омбудсменів по всій Україні, повідомили РБК-Україна у прес-службі ЄС.

"Вільні і чесні вибори - основа демократичної трансформації. Комплексна реформа виборчого законодавства є однією з ключових реформ, які Україна повинна здійснити. Надзвичайно важливо, щоб це було зроблено до наступного виборчого циклу у країні. Поліпшення захисту виборчих прав та інтересів громадян України, зокрема через мережу уповноважених з виборчих прав у регіонах, допоможе зменшити простір для політичної корупції та підвищити довіру до виборчого процесу", - заявив голова Представництва Європейського союзу в Україні Х'юг Мінгареллі.

Новий проект ЄС впроваджує громадянська мережа ОПОРА спільно з Українським католицьким університетом та Європейським центром підтримки виборів.

Проект триватиме із січня 2018 року до квітня 2021 року, його бюджет становить 717 тис. євро, включаючи внесок ЄС в розмірі 628 ти. євро.

Як зазначили в ОПОРІ, лише 15% відкритих кримінальних проваджень на місцевих виборах у 2015 році закінчилися судовими вироками. Близько 70-80% розпочатих кримінальних проваджень не доходять до суду.

"Відсутність санкцій за порушення виборчого законодавства є одним з ключових питань в Україні. Необхідно здійснити виборчу реформу перед виборами 2019-2020 рр. Венеціанська комісія, місії спостереження та експертні організації рекомендували Україні пропорційну виборчу систему з відкритими списками", - зазначає голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська.

Загалом, новий проект допоможе розробити зміни до виборчого законодавства, створити мережу громадських омбудсменів із захисту виборчих прав, які у всіх регіонах України здійснюватимуть системний моніторинг та аналіз кримінальних справ з виборчих порушень, роботу судів і поліції.

Нагадаємо, раніше в Верховній раді України повідомили, що оновлення складу Центральної виборчої комісії втім питання буде ухвалено не пізніше 1 липня.

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Теги публікації: Мингарелли, представительство, выборы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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