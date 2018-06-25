В ЕС создадут силы быстрого кибернетического реагирования

Это будет сделано по инициативе Литвы

По инициативе Литвы страны Европейского союза (ЕС) начинают создавать силы быстрого кибернетического реагирования. Об этом сообщает Delfi.



Так, в понедельник протокол о намерениях подписали в Люксембурге министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии.

"Франция, Испания, Польша и Финляндия к инициативе примкнут к концу года", заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.



Как сообщается, страны ЕС предполагают создание кибернетических команд с ротацией каждые шесть месяцев. Они могли бы прийти на помощь государствам-членам в случае крупных кибернетических инцидентов. График, как ожидается, будет утверждён в следующем году.

По словам министра, с институтами ЕС будет обсуждена возможность использования в рамках проекта средств бюджета Сообщества для закупок оборудования и программного обеспечения.

Отмечается, что к проекту на правах наблюдателей присоединятся ещё четыре страны - Бельгия, Греция, Словения и Германия.

Кибернетические силы являются одним из первых проектов в рамках подписанного в прошлом году соглашения о более тесном в области оборонного сотрудничества ЕС.

Литва уже давно скептически относится к военному сотрудничеству ЕС, опасаясь, что оно может дублировать НАТО и снизить роль Соединённых Штатов в Европе.

Но критика Альянса со стороны президента США Дональда Трампа и решение Великобритании о выходе из ЕС стали менять позицию Литвы

Президент Даля Грибаускайте в своём годовом сообщении призвала не бояться быть на острие интеграции Европейского союза, потому что, по её мнению, "только путём объединения усилий в областях военной, энергетической, кибернетической и экономической безопасности мы будем чувствовать себя сильным".

Напомним, раннее сообщалось, что в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) выступили за развитие киберщита от гибридных агрессий.