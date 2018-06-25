В ЄС створять сили швидкого кібернетичного реагування

Це буде зроблено за ініціативою Литви

За ініціативою Литви країни Європейського союзу (ЄС) починають створювати сили швидкого кібернетичного реагування. Про це повідомляє Delfi.



Так, у понеділок протокол про наміри підписали в Люксембурзі міністри оборони Литви, Естонії, Хорватії, Нідерландів та Румунії.

"Франція, Іспанія, Польща і Фінляндія до ініціативи долучаться до кінця року, заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.



Як повідомляється, країни ЄС передбачають створення кібернетичних команд з ротацією кожні шість місяців. Вони могли б прийти на допомогу державам-членам у разі великих кібернетичних інцидентів. Графік, як очікується, буде затверджено в наступному році.

За словами міністра, з інститутами ЄС буде обговорена можливість використання у рамках проекту коштів бюджету Співтовариства для закупівель устаткування і програмного забезпечення.

Наголошується, що до проекту на правах спостерігачів приєднаються ще чотири країни - Бельгія, Греція, Словенія та Німеччина.

Кібернетичні сили є одним з перших проектів в рамках підписаної минулого року угоди про більш тісну в галузі оборонного співробітництва ЄС.

Литва вже давно скептично ставиться до військового співробітництва ЄС, побоюючись, що воно може дублювати НАТО і знизити роль Сполучених Штатів у Європі.

Але критика Альянсу з боку президента США Дональда Трампа і рішення про вихід Великобританії з ЄС стали міняти позицію Литви

Президент Даля Грібаускайте у своєму річному повідомленні закликала не боятися бути на вістрі інтеграції Європейського союзу, тому що, на її думку, "тільки шляхом об'єднання зусиль у сферах військової, енергетичної, кібернетичної та економічної безпеки ми будемо відчувати себе сильним"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) виступили за розвиток киберщита від гібридних агресій.