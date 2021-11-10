ЕС сотрудничает со странами происхождения и транзита мигрантов в Беларусь, - Боррель

"Мы тесно сотрудничаем со странами происхождения и транзита (нелегальных мигрантов - ред.), чтобы положить конец действиям режима Лукашенко", - написал в Twitter Боррель.

Он добавил, что ЕС продолжит противодействовать спонсируемой государством нелегальной миграции, включая незаконный ввоз беженцев, организованный белорусским режимом. По его словам, для этого против Минска будет расширен пакет санкций.

Боррель подчеркнул, что ЕС решительно осуждает режим Лукашенко за то, что он сознательно подвергает опасности жизнь и благополучие людей.

"Мы полностью солидарны с государствами-членами (ЕС - ред.), пострадавшими от этой гибридной атаки, и продолжим оказывать помощь тем, кто пострадал в наибольшей степени", - отметил глава европейской дипломатии.