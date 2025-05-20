ЄС сьогодні розпочне підготовку 18-го пакету санкцій проти Росії, - МЗС Литви

За його словами, ЄС, який сьогодні ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, має розпочати роботу над своїм 18-м пакетом того ж дня.

Нещодавно оголошений 17-й пакет ЄС стосується майже 200 суден так званого тіньового флоту Росії, які звинувачують у допомозі Москві ухилитися від санкцій щодо постачання сирої нафти.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також заявила про підготовку 18-го пакету із подальшими жорсткими санкціями проти Росії.

"Настав час посилити тиск на Росію, щоб домогтися припинення вогню", - наголосила вона.