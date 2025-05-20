ЕС сегодня начнет подготовку 18-го пакета санкций против России, - МИД Литвы

По его словам, ЕС, который сегодня принял 17-й пакет санкций против России, должен начать работу над своим 18-м пакетом в тот же день.

Недавно объявленный 17-й пакет ЕС касается почти 200 судов так называемого теневого флота России, которые обвиняют в помощи Москве уклониться от санкций по поставкам сырой нефти.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о подготовке 18-го пакета с дальнейшими жесткими санкциями против России.

"Пришло время усилить давление на Россию, чтобы она добилась прекращения огня", - подчеркнула она.