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ЄС сьогодні погодить восьмий пакет санкцій проти Росії, - Борель

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряди країн Євросоюзу в середу, 5 жовтня, мають узгодити пропозиції щодо нових санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Уряди ЄС, об'єднані в Раду, з минулого тижня обговорюють восьмий пакет санкцій проти Росії.

"Я вірю, що до закінчення цього пленарного засідання ми досягнемо згоди всередині Ради і приймемо спільну пропозицію, висунуту Єврокомісією", - заявив Боррель у Європарламенті.

Раніше повідомлялося, що країни Європейського Союзу на 90% узгодили восьмий пакет санкцій проти Росії, який включатиме стелю цін на нафту.

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