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ЕС сегодня согласует восьмой пакет санкций против России, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач РбК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительства стран Евросоюза в среду, 5 октября, должны согласовать предложения о новых санкциях против России в связи с ее вторжением в Украину, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительства ЕС, объединенные в Совет, с прошлой недели обсуждают восьмой пакет санкций против России.

"Я верю, что до окончания этого пленарного заседания мы достигнем согласия внутри Совета и примем совместное предложение, выдвинутое Еврокомиссией", - заявил Боррель в Европарламенте.

Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза на 90% согласовали восьмой пакет санкций против России, который будет включать потолок цен на нефть.

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