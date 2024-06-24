ЕС сегодня объявит о первом транше Украине с прибыли от активов РФ, - Politico
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сегодня объявит о сделке по направлению до 1,4 миллиарда евро из прибыли от российских иммобилизованных активов в Фонд помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, процедура заключения сделки была успешно завершена в пятницу.
Это первый транш из того, что, как ожидается, станет регулярным потоком денежных средств. Кроме того, Венгрия не сможет заблокировать его, как это было с платежами за украинское оружие в рамках Европейского фонда мира.
Доходы будут направляться через страны-члены, которые будут действовать как "агенты по реализации" - это означает, что они будут закупать продукцию, которую Украина включила в список приоритетных.
По словам трех дипломатов, в число стран, выбранных для этого транша, входят Германия, Чешская Республика и Дания. По словам двух дипломатов, Италия, Латвия, Румыния и Швеция, как ожидается, будут отвечать за следующий транш весной 2025 года.
Замороженные активы РФ
Страны Запада ввели заморозку активов России в ответ на вторжение в Украину. Общая сумма замороженных средств оценивается в 300 млрд долларов, большая часть которых находится в Европе.
Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в интервью РБК-Украина заявила, что Таллинн недавно приняла закон о конфискации российских активов и одним из первых в ЕС начал говорить об использовании активов РФ для восстановления Украины.
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