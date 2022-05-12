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В ЕС согласовали предложения о совместном использовании газовых хранилищ

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Четверг 12 мая 2022 03:54
В ЕС согласовали предложения о совместном использовании газовых хранилищ Фото: в ЕС хотят совместно пользоваться газовыми хранилищами (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Послы Евросоюза согласовали мандат на переговоры с Европейским парламентом по предложению об общем использовании газовых хранилищ в интересах всех стран-членов союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского совета.

"В целях повышения безопасности поставок ЕС в нынешнем геополитическом контексте предложение направлено на обеспечение того, чтобы мощности по хранению газа в ЕС были заполнены до следующего зимнего сезона и могли быть разделены между государствами-членами в духе солидарности", - говорится в заявлении

Мандат определяет правила подземного хранения газа и возможности учета запасов сжиженного природного газа (СПГ), ограничивая при этом обязательства определенным объемом годового потребления газа членами ЕС за последние 5 лет, во избежание непропорционального влияние на некоторые государства-члены с большой емкостью хранения.

Так как не все страны ЕС имеют на своей территории газовые хранилища, мандат предусматривает получение ими доступа к запасам других государств-членов, с разделением финансовых затрат на наполнение голубого топлива.

Государства-члены также договорились об обязательной сертификации для всех операторов систем хранения во избежание возникновения потенциальных рисков внешнего воздействия на критически важные инфраструктуры хранения.

Было согласовано, что срок действия обязательств по заправке истекает 31 декабря 2026 года.

Также мандат предусматривает ряд исключений из этих общих требований для Кипра, Мальты и Ирландии с учетом того, что эти государства не имеют прямого сочетания с газовой системой других членов Евросоюза.

Ранее сообщалось, что ЕС может потратить 195 миллиардов евро за следующие 5 лет, чтобы обеспечить себе энергетическую независимость от РФ.

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