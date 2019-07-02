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В ЄС погодили кандидатури на ключові європейські пости

Новини » Політика    02.07.2019 - 21:03
В ЄС погодили кандидатури на ключові європейські пости
Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

На саміті в Брюсселі погоджено "пакет" кандидатур на ключові пости в структурах Євросоюзу

На саміті в Брюсселі лідери Європейського союзу сьогодні, 2 липня, ухвалили "пакет" кандидатур на ключові посади у політичних та економічних структурах ЄС. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на повідомлення в своєму Twitter глави Євроради Дональда Туска.

Повідомляється, що на посаду голови Єврокомісії висунута міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйєн, глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висунута кандидатом на пост голови Європейського Центробанку.

На посаду, яку займає сам Туск висунута кандидатура колишнього бельгійського прем'єра Шарля Мішеля. Іспанець Жозеп Боррель може зайняти пост глави європейської дипломатії.

Тепер для того, щоб ці призначення відбулися, запропоновані Еврорадою кандидатури має затвердити новий склад парламенту ЄС.

РБК-Україна писало, що на саміті Європейської ради 20 червня лідерам Євросоюзу не вдалося обрати нового главу Європейської комісії. Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що нікому з кандидатів не вдалося набрати більшість голосів.

Сьогодні Туск запропонував кандидатуру міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляйєн на посаду голови Європейської комісії. Крім того, у кадровому пакеті наступником Туска на пост голови Європейської ради пропонується вибрати нинішнього керівника бельгійського уряду Шарля Мішеля. Також Верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки пропонується призначити міністра закордонних справ Іспанії Жозепа Борреля.

 

Туск пропонує міністра оборони Німеччини на пост голови Єврокомісії Туск призупинив саміт ЄС з кадрових питань до 2 липня
Новини України Дональд Туск
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