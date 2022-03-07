ЕС согласился рассмотреть заявку Украины

Сообщается, что ЕС согласился начать процесс рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы на членство.

Такое решение было принято в понедельник, 7 марта. Представители стран-членов Евросоюза открыли длительную процедуру рассмотрения заявок, посланных Украиной, Грузией и Молдавией, на вступление в ЕС.

Ранее несколько стран ЕС выступили против того, чтобы предоставить Украине страны-кандидата на членство в ЕС. Германия, Нидерланды и другие страны захотели сначала, чтобы Еврокомиссия высказала свое мнение о готовности Украины к процессу обретения членства.

Также дипломаты подчеркнули, что хотели бы сосредоточится на оказании практической поддержке Украины и прекращении войны, а не на том, что начать процесс, которые может затянуться на долгие годы.

А вот другие участники дискуссий уверены, что для лидеров ЕС было бы символически важно поддержать заявку Украины.

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