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ЄС погодився розпочати офіційні торговельні переговори з Вашингтоном

Новини » Політика    11.04.2019 - 18:57
ЄС погодився розпочати офіційні торговельні переговори з Вашингтоном
Ілюстративне фото (eeas.europa.eu)

ЄС прийняв мандат на офіційні торговельні переговори з Вашингтоном

Країни-члени Європейського союзу прийняли в четвер, 11 квітня, мандат на офіційні торговельні переговори з Вашингтоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними джерела агентства, на переговорах мова піде про можливості зниження мит на промислові товари і спрощення європейським компаніям виконання стандартів США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість введення нових мит на товари з Європейського союзу у відповідь на субсидування ЄС своїй авіапромисловості.

У попередній список товарів увійшла цивільна авіація, включаючи літаки Airbus, а також їх комплектуючі. У перелік включені і продукти: лососеве філе, краби, сири різних видів, оливкове масло, джеми, соки, вино, килими і багато іншого. Обмеження можуть стосуватися товарів, що ввозяться з чотирьох країн ЄС: Франції, Німеччини, Іспанії і Великобританії.

Президент США Дональд Трамп підтвердив плани ввести мита на товари з Європейського союзу у відповідь на субсидування своєї авіапромисловості. За його словами, мита торкнуться імпорту з країн Євросоюзу на суму в 11 млрд доларів.

 

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