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ЕС не смог ввести санкции на энергоносители из РФ

Фото: Жозеп Боррель (справа) (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Антон Федорцив

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал об отсутствии согласия стран-членов на введение санкции на российские газ и нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Боррель признал, что страны-члены Евросоюза еще не договорились об эмбарго на покупку энергоносителей из РФ. В скором времени дипломаты 28 стран запланировали новый раунд переговоров.

"Главы МИД стран ЕС не приняли решений о санкциях в отношении российских нефти и газа. Договорились продолжить обсуждение", – констатировал Боррель.

Ранее Польша заявила о намерении запретить поставки российских энергоносителей в ближайшие месяцы. Под запрет попадет импорт газа и угля из РФ.

К слову, журналист Йозвяк спрогнозировал появление пакета с эмбарго на нефть после Пасхи.

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