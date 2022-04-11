ЕС не смог ввести санкции на энергоносители из РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал об отсутствии согласия стран-членов на введение санкции на российские газ и нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Боррель признал, что страны-члены Евросоюза еще не договорились об эмбарго на покупку энергоносителей из РФ. В скором времени дипломаты 28 стран запланировали новый раунд переговоров.

"Главы МИД стран ЕС не приняли решений о санкциях в отношении российских нефти и газа. Договорились продолжить обсуждение", – констатировал Боррель.

Ранее Польша заявила о намерении запретить поставки российских энергоносителей в ближайшие месяцы. Под запрет попадет импорт газа и угля из РФ.