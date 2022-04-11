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Санкции против России: ЕС представит пакет с эмбарго на нефть после Пасхи

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Брюссель, Понедельник 11 апреля 2022 17:22
Санкции против России: ЕС представит пакет с эмбарго на нефть после Пасхи Фото: ЕС готовит шестой пакет санкций против России (flickr com libereurope)
Автор: Сергей Новиков

Европейский союз готовит шестой пакет санкций против Росси с эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов. Странам-участницам ЕС его могут представить после Пасхи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Шестой пакет санкций против России, скорее всего, будет представлен странам ЕС вскоре после Пасхи. Один из наибольший вопросов будет заключаться в том, какой объем нефтепродуктов включат в полное нефтяное эмбарго даже с периодом поэтапного отказа. Будет трудно достичь консенсуса", - отметил он.

Отметим, католическая Пасха в этом году приходится на 17 апреля.

Напомним, ранее стало известно, что Украина наработала предложения для шестого пакета санкций ЕС против России. Однако неизвестно, в чем они заключаются.

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