ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС не смог ввести санкции на энергоносители из РФ

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 18:12
ЕС не смог ввести санкции на энергоносители из РФ Фото: Жозеп Боррель (справа) (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Антон Федорцив

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал об отсутствии согласия стран-членов на введение санкции на российские газ и нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Боррель признал, что страны-члены Евросоюза еще не договорились об эмбарго на покупку энергоносителей из РФ. В скором времени дипломаты 28 стран запланировали новый раунд переговоров.

"Главы МИД стран ЕС не приняли решений о санкциях в отношении российских нефти и газа. Договорились продолжить обсуждение", – констатировал Боррель.

Ранее Польша заявила о намерении запретить поставки российских энергоносителей в ближайшие месяцы. Под запрет попадет импорт газа и угля из РФ.

К слову, журналист Йозвяк спрогнозировал появление пакета с эмбарго на нефть после Пасхи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Вторжение России в Украину Нефть Санкции против России Газ
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции