ЕС не смог ввести санкции на энергоносители из РФ
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал об отсутствии согласия стран-членов на введение санкции на российские газ и нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Боррель признал, что страны-члены Евросоюза еще не договорились об эмбарго на покупку энергоносителей из РФ. В скором времени дипломаты 28 стран запланировали новый раунд переговоров.
"Главы МИД стран ЕС не приняли решений о санкциях в отношении российских нефти и газа. Договорились продолжить обсуждение", – констатировал Боррель.
Ранее Польша заявила о намерении запретить поставки российских энергоносителей в ближайшие месяцы. Под запрет попадет импорт газа и угля из РФ.
К слову, журналист Йозвяк спрогнозировал появление пакета с эмбарго на нефть после Пасхи.
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