ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС не зміг запровадити санкції на енергоносії з РФ

Новость на русском →
Понеділок 11 квітня 2022 18:12
ЄС не зміг запровадити санкції на енергоносії з РФ Фото: Жозеп Боррель (праворуч) (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Антон Федорців

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розповів про відсутність згоди країн-членів на запровадження санкції на російські газ і нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Боррель визнав, що країни-члени Євросоюзу досі не домовилися про ембарго на купівлю енергоносіїв з РФ. Надалі дипломати 28 країн запланували новий раунд переговорів.

"Глави МЗС країн ЄС не ухвалили рішень про санкції щодо російських нафти та газу. Домовилися продовжити обговорення", – констатував Боррель.

Раніше Польща заявила про намір заборонити постачання російських енергоносіїв у найближчі місяці. Під заборону потрапить імпорт газу та вугілля з РФ.

До слова, журналіст Йозвяк спрогнозував появу пакету з ембарго на нафту після Великодня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація Вторгнення Росії до України Нафта Санкції проти Росії Газ
NEWS
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Під знаком України. Чи зможе Макрон знову перемогти Ле Пен на виборах у Франції
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Під знаком України. Чи зможе Макрон знову перемогти Ле Пен на виборах у Франції