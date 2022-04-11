ЄС не зміг запровадити санкції на енергоносії з РФ

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розповів про відсутність згоди країн-членів на запровадження санкції на російські газ і нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Боррель визнав, що країни-члени Євросоюзу досі не домовилися про ембарго на купівлю енергоносіїв з РФ. Надалі дипломати 28 країн запланували новий раунд переговорів. "Глави МЗС країн ЄС не ухвалили рішень про санкції щодо російських нафти та газу. Домовилися продовжити обговорення", – констатував Боррель. Раніше Польща заявила про намір заборонити постачання російських енергоносіїв у найближчі місяці. Під заборону потрапить імпорт газу та вугілля з РФ.