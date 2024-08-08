ЄС слідом за Україною закликав Мексику заарештувати Путіна у разі його візиту

"Мексика є державою-учасницею Міжнародного кримінального суду (МКС - ред.) з 2005 року, з юридичними зобов'язаннями, що випливають із цього. Тому ми віримо, що Мексика виконає свої зобов'язання як член МУС", - зазначив Стано.

Він нагадав, що Мексика взяла участь у саміті миру у Швейцарії, на якому було досягнуто консенсусу з приводу необхідності припинення війни Росією. При цьому Мексика в ході великої кількості голосувань ООН разом з іншими країнами засудила агресію РФ і закликала припинити її.

Але, за словами Стано, "Мексика, як і всі інші країни, має право розвивати свої міжнародні відносини відповідно до власних інтересів".