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ЕС вслед за Украиной призвал Мексику арестовать Путина в случае его визита

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский Союз призвал Мексику арестовать российского диктатора Владимира Путина в случае, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Euractiv заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано.

"Мексика является государством-участником Международного уголовного суда (МУС - ред.) с 2005 года, с вытекающими из этого юридическими обязательствами. Поэтому мы верим, что Мексика выполнит свои обязательства в качестве члена МУС", -  отметил Стано. 

Он напомнил, что Мексика приняла участие в саммите мира в Швейцарии, на котором был достигнут консенсус по поводу необходимости прекращения войны Россией. При этом Мексика в ходе большого количества голосований в ООН вместе с другими странами осудила агрессию РФ и призвала прекратить ее. 

Но, по словам Стано, "Мексика, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные отношения в соответствии со своими собственными интересами".

Что предшествовало

Напомним, вчера, 7 августа, стало известно, что Мексика пригласила российского диктатора Владимира Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум.

После этого посольство Украины в Мексике призвало мексиканские власти арестовать главу Кремля, если он туда приедет, поскольку страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

Отметим, что МУС выдал ордер на арест Путина еще в прошлом году из-за депортации украинских детей в РФ. Таким образом он может быть арестован в странах-участниках Римского статута.

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