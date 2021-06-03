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ЕС на следующей неделе введет санкции из-за посадки "самолета Протасевича" в Минске

Автор: РБК-Украина

В Евросоюзе готовятся к введению санкций против лиц, причастных к посадке самолета с оппозиционнером Романом Протасевичем. Санкции должны ввести на следующей недели.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter.

По его информации, завтра послы ЕС "дадут зеленый свет" запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС.

"Замораживание активов и запреты на выдачу виз лицам, причастным к вынужденной посадке рейса Ryanair, должны появиться на следующей неделе, после чего будет введен расширенный список санкций", - написал Йозвяк.

Ранее Йозвяк писал, что Евросоюз утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси в июне.

РБК-Украина сообщало, что послы стран Европейского союза готовятся одобрить запрет белорусской авиакомпании "Белавиа" летать над странами ЕС.

Напомним, верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель предположил, что в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси Евросоюз может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.

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