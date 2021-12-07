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ЕС на следующей неделе продлит санкции против России без обсуждений, - журналист

Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейский союз на следующей неделе без обсуждений продлит еще на полгода экономические санкции против России. Новых ограничений в отношении Москвы вводить пока не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"ЕС на следующей неделе на Евросовете продлят экономические санкции против России еще на 6 месяцев без особых обсуждений", - написал журналист.

По его словам, в настоящее время Евросоюз не рассматривает введение новых санкций. При этом в Евросовете запланированы обсуждения ситуации в Беларуси и Украине.

Напомним, 6 декабря ЕС еще на год продлил санкции против России за нарушение прав человека.

Отметим, ранее телеканал CNN сообщил о готовности США ввести "ядерные" санкции против России для сдерживания Москвы от вторжения в Украину.

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