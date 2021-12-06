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ЕС еще на год продлил санкции против России за нарушение прав человека

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Брюссель, Понедельник 06 декабря 2021 12:47
ЕС еще на год продлил санкции против России за нарушение прав человека Фото: Евросоюз продлил санкции против России (flickr com libereurope)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз еще на год продлил санкции против России за нарушение прав человека. Этот механизм впервые был задействован в прошлом году, санкции распространяются на причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Сообщается, что Совет ЕС принял решение о продлении санкций за нарушение прав человека на один год - до 8 декабря 2022 года. На сегодня в санкционном списке 14 физических и 4 юридических лиц.

Что касается россиян, то в список попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и финансирование, а также замораживание средств.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о подготовке новых международных санкций против России.

Также сообщалось, что США готовы ввести новые санкции против России из-за Украины.

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