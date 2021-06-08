ЄС наступного тижня може схвалити санкції проти Білорусі через Ryanair
У Європейському союзі вже наступного тижня можуть схвалити нові санкції проти Білорусі. Вони стосуватимуться інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Про це в Twitter заявив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС, схоже, мають намір затвердити заморожування активів і заборону на видачу віз наступного тижня 7 фізичним особам і 1 організації, які вважаються відповідальними за вимушену посадку рейсу Ryanair 23 травня", - зазначив журналіст.
За його словами, після цього рішення буде ширший санкційний список, а також секторальні санкції проти Білорусі.
Нагадаємо, раніше білоруський президент Олександр Лукашенко засумнівався, що секторальні санкції проти Білорусі будуть поширюватися на транзит російського газу в країни Європейського союзу.
"Я не думаю, що європейці вистрілять в собі в ногу. Їм немає необхідності стріляти собі в ногу. Вони ж не Україна. Тому я не думаю, що вони візьмуться за цей важіль. Це їм вже тоді зовсім дорого обійдеться", - зазначив Лукашенко.
До цього ЄС офіційно закрив небо для білоруських авіакомпаній.